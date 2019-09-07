Исламабад, , 13:40 — REGNUM Группа пакистанских врачей подала заявление в индийское посольство с просьбой предоставить визы для поездки в бывший штат Джамму и Кашмир, чтобы помочь местному населению

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, проректор Университета здравоохранения Пакистана профессор Джавед Акрам встретился с первым секретарем индийского посольства по экономике и торговле Ашишем Шармой. Группа, состоящая из 21 пакистанского медика, выразила желание отправиться в индийский Кашмир, чтобы помочь местному населению. Пакистанские врачи считают, что из-за продолжительного режима комендантского часа, введенного в бывшем штате после лишения его особого статуса, местное население не получает медицинскую помощь.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.