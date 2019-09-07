Аддис-Абеба, , 19:27 — REGNUM Правительство Китая предоставило стипендии и право на обучение в магистратуре и докторантуре университетов КНР 228 эфиопским студентам, занимающимся активной исследовательской и общественно полезной деятельностью. Эфиопские студенты получили возможность стать участниками стипендиальной программы MOFCOM Министерства торговли Китая, созданной для укрепления экономического сотрудничества между Китаем и его торговыми партнерами. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

В присутствии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в Национальном дворце страны прошел прощальный прием, на котором чествовали студентов, отправляющихся на обучение в ведущие вузы Китая. Премьер-министр заявил, что на основании взятого на себя обещания правительство активизирует свои усилия по расширению возможностей получения стипендий для эфиопских студентов, чтобы они получали высококачественное образование и вносили свой посильный вклад в развитие Эфиопии.

По словам Абия Ахмеда, он уверен, что число стипендиатов программы достигнет 400 в этом году. Он добавил, что еще 800 эфиопов отправятся в Китай для прохождения краткосрочной программы обучения. Премьер отметил, что по состоянию на конец 2018 года Китай предоставил возможность получения краткосрочного обучения и стипендий для 7 697 эфиопских студентов. В связи с этим Европейский союз также предоставил стипендии Erasmus Mundus 60 эфиопским студентам.