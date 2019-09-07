Аддис-Абеба, , 15:40 — REGNUM Как показали исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания являются причиной высокой смертности в Эфиопии, и на них приходится 52% смертей граждан ежегодно. Согласно исследованию, проведенному министерством здравоохранения Эфиопии в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), каждый пятый эфиоп умирает преждевременно, до достижения возраста в 70 лет, из-за неинфекционных заболеваний. Борьба с заболеваниями в таких масштабах обходится Эфиопии не менее чем в 1,1 миллиарда долларов США в год, что эквивалентно 1,8% ВВП страны. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Основными причинами появления неинфекционных заболеваний специалисты называют употребление табака, алкоголя, неправильное питание и низкую физическою активность. Представитель ВОЗ в Эфиопии Эстер Мэри Асенг-Докотум заявила, что против данных заболеваний необходимо предпринимать срочные меры, иначе, так называемые «молчаливые убийцы», станут угрозой социальному развитию и экономическому прогрессу в Эфиопии в ближайшие годы.

По данным исследования, в 2015 году в Эфиопии было зарегистрировано около 65 000 случаев рака, две трети из которых были у женщин. Исследование показывает, что потребление табака в Эфиопии, тем не менее, ниже, чем во многих других странах, так, курят 7,3% мужчин и только 0,4% женщин. Однако, согласно отчету, необходимы строгие меры по ограничению потребления табака, чтобы сохранить такие низкие значения и сделать их еще ниже. Общее потребление алкоголя на душу населения в Эфиопии в отчетном году составило 2,9 литра, что также ниже среднего показателя по африканскому региону. В докладе говорится, что в Эфиопии самый низкий уровень потребления алкоголя в Африке.

В исследовании также отмечалось, что правительство Эфиопии до недавнего времени уделяло минимальное внимание негативному влиянию неинфекционных заболеваний на здоровье общества, выделяя на это совершенно символические суммы.