Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей и гостей, а также руководство столицы Российской федерации города Москвы с Днём города.

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин — прим. ИА REGNUM), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Владимир Путин на открытии связанных с этим днём торжеств на ВДНХ.

Также президент России отметил, что Москва заметно преобразилась в последние годы и в ней многое сделано для «для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств».

Кроме этого, Путин подчеркнул, что в таком большом городе «не может не быть проблем», однако сделано в Москве много, причём во всех районах, которые теперь сравнимы по масштабам с большими городами Европы.

«Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль — нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся», — заключил Владимир Путин.

Напомним, 7 и 8 сентября на праздновании Дня города москвичей и гостей столицы ожидают карнавал, спортивные мероприятия, театральные постановки и праздничные концерты. Главной темой нынешнего Дня города в Москве станет 80-летие ВДНХ.