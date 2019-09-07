Осло, , 13:36 — REGNUM Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

В Осло зафиксированы уже десятки случаев заражения собак неизвестным заболеванием. Особое опасение вызывает тот факт, что смерть при заражении наступает в течение суток. Шведские пограничники в целях карантина не допускают пересечения границы с домашними питомцами.

Норвежские власти принимают меры по выяснению причин эпидемии. Одной из первых возможных причин называют мутацию возбудителя лихорадки, которую могли завести из Африки.