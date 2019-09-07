Стокгольм, , 14:27 — REGNUM Шведская промышленность получит субсидии для снижения выбросов парниковых газов. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

На долю шведской промышленности приходится более четверти всех вредных выбросов в Швеции. Чтобы сохранить объемы производства, правительство Швеции направит деньги промышленным объектам для улучшения экологии. На деньги, которые выделит правительство, промышленники должны обеспечить логистику с нулевым выбросом, то есть использовать только электротранспорт.

Также деньги пойдут на переоборудование объектов более современной инфраструктурой, которая отвечает современным требованиям экологических стандартов. Квартальные субсидии будут выделяться в период с 2020 по 2022 год и составят более 60 миллионов долларов.