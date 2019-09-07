Ташкент, , 11:44 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующие совершенствование системы по подготовке профессиональных кадров, в том числе в техникумах и колледжах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, расходы на текущее содержание, ведение деятельности, укрепление материально-технической базы и подготовку кадров в этих учебных заведениях покрываются за счет внебюджетных средств соответствующих министерств и ведомств, а также средств, поступающих от обучения учащихся на основе государственного заказа и платного контракта.

Обучение в этих заведениях будет осуществляться по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью до двух лет, исходя из сложности профессий.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, с распадом СССР в Узбекистане нарушилась система профтехобразования, при которой предприятия и организации осуществляли заказ на нужные им кадры. В результате, десятки тысяч молодых людей оставались после выпуска из образовательных учреждений без работы и были вынуждены искать ее самостоятельно, в том числе за пределами страны.