Благовещенск, , 11:42 — REGNUM Бывший губернатор Амурской области Андрей Белогонов скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 7 сентября сообщил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

«Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов», — приводит РИА Новости слова Кобызова.

Напомним, Андрей Белоногов родился 24 февраля 1939 года в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья и закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1970 году был назначен секретарем, а затем вторым секретарем Октябрьского района КПСС. Затем в 1997 году Анатолий Николаевич был избран губернатором Амурской области, а в марте 2001 года политик проиграл на выборах главы региона Леониду Короткову и вышел на пенсию. Однако затем был избран депутатом Амурского областного Совета народных депутатов, а с июня 2012 года занимал должность заместителя председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.

Отметим, экс-губернатор Приамурья был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак почета», и медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и «За строительство БАМа».