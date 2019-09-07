Москва, , 11:17 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин написал поздравление в честь Дня города. Запись он разместил 7 сентября в личном блоге.

«С Днём рождения, город, который мы любим. Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его, любя», — заявил мэр.

По его словам, часто москвичи перекладывают на столицу «свои проблемы и неудачи», однако при этом понимают, что Москва даёт такие возможности, как никакой другой город на свете. Собянин признался, что любит город «несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы».

«Дорогие мои москвичи, с Днем рождения! С Днём рождения потому, что город — это прежде всего вы, люди, которые в нем живут. Счастья вам и добра», — пожелал мэр.