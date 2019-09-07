Москва, , 10:34 — REGNUM В Москве во время праздничных мероприятий в честь Дня города ГИБДД работает в особом усиленном режиме, сообщили 7 сентября в Twitter Транспортного комплекса столицы.

«В день рождения нашей любимой Москвы особая нагрузка будет на сотрудников столичной ГИБДД. Сотрудники работают в особом усиленном режиме, фактически без сна и отдыха», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 сентября проходят праздничные мероприятия по случаю 872-летия Москвы. Для проведения торжеств на дорогах действуют ограничения.