Ташкент, , 09:52 — REGNUM Аптеки в Узбекистане обязали вести бесперебойную видеофиксацию процесса отпуска лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом говорится в постановлении президента республики Шавката Мирзиёева «Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств», опубликованном агентством «УзА».

Отмечается, что это требование станет лицензионным при розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий. Исключения составляют аптеки, расположенные в сельских семейных поликлиниках.

Аптеки обязаны хранить запись в течение одного месяца. Нарушение данного требования станет основанием для прекращения действия лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Казахстане было инициировано следственное разбирательство в связи с незаконной продажей казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана. Лекарство было предназначено для бесплатной реализации в аптеках Казахстана.

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