Токио, , 09:19 — REGNUM Мать Японского императора Митико поступила в больницу при Университете Токио для проведения операции по удалению опухоли груди, 7 сентября сообщает jIjI Press.

Рак у 84-х летней почетной императрицы диагностировали на ранней стадии, метастазы не обнаружены — хирургическому вмешательству подвергнется только левая молочная железа. Операция назначена на 10 утра 8 сентября, продлится она около четырех часов. Грудь планируется сохранить.

Рак молочной железы — занимает первое место в мире среди онкологических заболеваний у женщин. Каждый год в мире диагностируется порядка 1 250 000 случаев. В России этот диагноз ежегодно ставят более 65 000 женщин — это примерно 19% от всех женских онкологических заболеваний.