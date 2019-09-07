Ереван, , 08:02 — REGNUM В Армении планируют усовершенствовать законодательный инструментарий для конфискации незаконно нажитого имущества, написал министр юстиции республики Рустам Бадасян на своей странице в Facebook.

Минюст Армении представил на общественное обсуждение проект закона «О конфискации незаконно нажитого имущества». По словам министра, проектом предлагается внедрить правовой механизм ареста незаконно нажитого имущества стоимостью свыше 50 млн драмов ($105 тыс.).

Отмечается, что законопроект направлен на принятие международных стандартов в борьбе с оборотом незаконных активов.

Напомним, 26 августа министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил, что на проект закона «О конфискации незаконно нажитого имущества» получены первые международные заключения. Проект опубликован для обсуждения, после чего он будет направлен на окончательную международную экспертизу.