Токио, , 07:39 — REGNUM В предстоящей игре Хидео Кодзимы Death Stranding появится «очень легкий» режим прохождения (Very easy mode). Об этом глава проекта сообщил 6 сентября на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1169762390524616704

Кодзима пояснил, что обычно в играх присутствует только легкий режим, однако в случае Death Stranding разработчики решили добавить еще более легкий для «поклонников кино», поскольку над игрой работали множество настоящих актеров.

«Даже Яно-сан (писатель, сценарист Death Stranding — ИА REGNUM), который никогда не проходил первый уровень Pac-Man, смог завершить игру в очень простом режиме», — отметил Кодзима.

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Напомним, в создании игры участвовали такие известные актеры, как Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Леа Сейду («007: Спектр»). Релиз игры запланирован на 8 ноября 2019 года.

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