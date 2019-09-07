Лондон, 7 сентября 2019, 07:15 — REGNUM В течение следующих 10−15 лет человечество рискует столкнуться с биотерактом или нереднамеренным высвобождением опасного вируса из-за человеческой ошибки, заявил британский космолог и астрофизик Мартин Рис в статье для издания Project Syndicate.
Британский учёный отметил, что масштабы преднамеренного распространения патогена нельзя ни предсказать, ни контролировать, добавив, что данный факт препятствует использованию биологического оружия правительствами или даже террористическими группами.
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