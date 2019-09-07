Лондон, , 07:15 — REGNUM В течение следующих 10−15 лет человечество рискует столкнуться с биотерактом или нереднамеренным высвобождением опасного вируса из-за человеческой ошибки, заявил британский космолог и астрофизик Мартин Рис в статье для издания Project Syndicate.

«В течение следующих 10−15 лет может произойти биотеракт или случай непреднамеренного высвобождения патогена из-за человеческой ошибки. В долгосрочной перспективе риски только увеличатся, как только появятся возможности для разработки или синтеза вирусов. Апогеем всего этого ужаса может оказаться биооружие, которое будет передаваться как обычная простуда», — заявил Рис.

Британский учёный отметил, что масштабы преднамеренного распространения патогена нельзя ни предсказать, ни контролировать, добавив, что данный факт препятствует использованию биологического оружия правительствами или даже террористическими группами.

«Но совсем необязательно, что данный факт смутит неуравновешенного одиночку с опытом в области биотехнологий, в случае если он или она решит, что на планете слишком много людей», — подчеркнул Рис.

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