Сан-Франциско, США, , 05:52 — REGNUM Власти американского Сан-Франциско (штат Калифорния) рассматривают возможность введения оплаты за проезд по известной искривленной улице Ломбард-стрит для туристов, сообщает агентство Associated Press.

Согласно законопроекту, управление транспортом Сан-Франциско предлагает ввести оплату за проезд по Ломбард-стрит в размере пяти долларов США в рабочие дни, и десяти долларов — в выходные. Ранее жители города жаловались, что улица стала больше похожей на аттракцион из парка развлечений, нежели на обычную улицу города.

Отмечается, что жители Сан-Франциско уже неоднократно обращались к городским властям с просьбой решить проблему с пробками и автомобильными авариями на этой улице. Теперь законодатели штата Калифорния одобрили законопроект о введении оплаты за проезд по Ломбард-стрит для посетителей Сан-Франциско. Документ отправился на подписание к губернатору штата Гэвину Ньюсому.