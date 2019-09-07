Москва, , 02:07 — REGNUM Лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев покинул студию по требованию ведущего программы «Место встречи» Андрея Норкина..

Программа, на которой разразился скандал, вышла 6 сентября. Темой обсуждения была инициатива российского Минздрава установить более жёсткий возрастной ценз на спиртное.

Сначала конфликт возник между Хамзаевым и политологом Алексеем Тимофеевым. Лидер «Трезвой России» обозвал политолога «дураком», Тимофеев ответил тем же.

После этого два гостя программы чуть не устроили потасовку, предотвращённую ведущим, напомнившим Хамзаеву, который схватил Тимофеева за рукав, что он находится на федеральном канале. Это не помогло, и Норкин сказал:

«Покиньте студию!»

Хамзаеву отказался покинуть студию и бросился к ведущему, который объяснял гостю, что тот не умеет себя вести. Норкину пришлось вызвать охрану. Хамзаев кинул на пол микрофон и сказал, что ему самому «здесь стыдно находиться».

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