Саранск, , 00:14 — REGNUM Спасшему сестру на пожаре Кириллу Кемайкину из Дубенского района на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, вручили благодарность главы Мордовии Владимир Волкова. Её передал глава муниципалитета Сергей Плешаков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики..

Кирилл Кемайкин Dubenki.e-mordovia.ru

Также мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии в Саранске.

Перед началом матча глава региона встретился с мальчиком, который приехал посмотреть игру с родителями и сестрой. Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил его родителей за достойное воспитание сына. Из рук главы республики он получил мяч с автографами всех игроков футбольной сборной России и фирменную футболку, сестре подарили мягкую игрушку.

Кроме того, Волков заверил, что в ближайшее время будет решен жилищный вопрос семьи, которая осталась без дома из-за пожара. Также будет выплачена материальная помощь.

Награду вручил на торжественной линейке 2 сентября глава Дубенского муниципального района Сергей Плешаков Dubenki.e-mordovia.ru

ИА REGNUM напоминает, в одном из домов села Ардатово Дубенского района 28 августа произошел пожар. Дети находились дома одни. Однако подросток сделал все возможное, чтобы спастись и вынес из горящего дома спящую младшую сестру.