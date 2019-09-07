Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Исследование министерства обороны США выявило, что военно-морские силы Соединенных Штатов — самое тучное подразделение американских вооруженных сил..

ВМС США Naval Surface Warriors

Оказалось, что каждый четвертый солдат военно-морских сил США страдает ожирением. Это сильно снижает боеготовность флота.

При этом динамика последних лет — отрицательная, то есть тучных военнослужащих становится все больше.

Так, с 2011 года количество военнослужащих ВМС США с лишним весом выросло аж в шесть раз.