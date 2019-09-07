Екатеринбург, , 07:14 — REGNUM Баталия с рисунком «Супрематический крест» в Екатеринбурге — это мракобесие. Об этом заявила глава городского управления культуры Татьяна Ярошевская Е1.

По мнению Ярошевской, ситуация, когда активисты не дали восстановить работу Покраса Лампаса, является «мракобесием, основанным на невежестве».

«Я понимаю художников, которые не хотят с этим связываться», — призналась Ярошевская.

Чиновница подчеркнула, что мракобесие является путём к вандализму и экстремизму.

Напомним, из-за протеста православных активистов автор рисунка «Супрематический крест» Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург. Работу предстоит поправить после вмешательства коммунальщиков, проложивших пешеходную дорожку прямо по рисунку.

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