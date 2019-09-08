Ростов-на-Дону, , 08:07 — REGNUM Энергетики Ростовской области обеспечивают бесперебойное электроснабжение избирательных участков. В случае необходимости будут применены резервные источники электроснабжения. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

В преддверии единого дня голосования была проведена проверка схем электроснабжения помещений, были проведены тренировки по оперативному восстановлению электричества. В настоящее время организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сегодня, 8 сентября, на Дону открылись 297 участковых избирательных комиссий. Жители региона формируют новые составы Азовской, Батайской и Таганрогской городских дум. Наряду с этим в 14 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов.