Москва, , 21:58 — REGNUM Новые поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», касающиеся получения прав на вождение грузовых автомобилей, подготовило МВД РФ. Релиз законопроекта выложен на сайте ведомства.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно предложенным изменениям в законопроекте, получить права на вождение грузовиков можно будет лишь по достижении возраста 21 год, а права на вождение пассажирского автотранспорта лишь по достижении возраста 24 лет.

Кроме того, получить права на вождение грузового автомобиля (категория «С») и пассажирского автотранспорта (категория «D») можно будет лишь при наличии стажа вождения транспортными средствами категории «В».

При этом законопроект предусматривает возможность для несовершеннолетних управлять транспортными средствами категории «В» до достижения совершеннолетия. Для этого желающему получить права подростку нужно пройти обучение в автошколе, успешно сдать экзамены в ГИБДД, после чего они могут допускаться к управлению автомобилем под контролем опытного водителя.

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