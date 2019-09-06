Бразилиа, , 21:34 — REGNUM Оскорбительное высказывание о внешности жены президента Франции позволил министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время своего выступления перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны. Об этом 6 сентября сообщает Bloomberg..

Эмманюэль и Брижит Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу. 15 июля 2018 года, Москва Kremlin.ru

Паулу Гедес возмутился тем, как многочисленные СМИ освещают деятельность президента Бразилии Жаира Болсонару. По словам Гедеса, пресса, вместо того, чтобы рассказывать людям о прогрессе страны, предпочитает тиражировать комментарии президента о чьей-то внешности.

При этом Гедес отметил, что он согласен с оскорбительным высказыванием Болсонару о внешности жены президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон. Видя смех присутствовавших, министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, бывают лишь неудачные ракурсы.

Позднее Гедес извинился за своё высказывание, пояснив, что не хотел никого обидеть, а лишь пытался показать на примере ситуации с Брижит Макрон, что в Бразилии из-за однобокости освещения прессой не получают должного внимания срочные и важные для страны вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оскорбительном комментарии президента Бразилии Болсонару в адрес жены президента Франции Брижит Макрон, оставленный им под картинкой в Facebook.

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