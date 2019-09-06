Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Основатель сайта электронных объявлений Craigslist Крейг Ньюмарк выделил грант $1,5 млн организации «Репортеры без границ»..

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данные средства пойдут на поддержку прозрачности в медиа и соблюдение этических стандартов.

Напомним, что в июне 2019 года «Репортеры без границ» организовали обсуждение этических журналистских стандартов. В этом обсуждении приняли участие более 120 представителей крупных новостных медиа и других институций. Ожидается, что итоговый документ по этому обсуждению будет готов в 2019 году.

Вторым этапом работы в этом направлении является внедрение этих стандартов в редакциях.

В начале 2020 года интернет-изданиям будет предложено установить специальные сертификаты доверия и прозрачности.

На основе этого сертификата будет разработана технология, которая позволит рекламодателям и читателям определять участников программы по особым меткам в браузере.

Авторы проекта надеются, что этот шаг создаст дополнительные возможность для повышения ценности издания как среди рекламодателей, так и среди читателей.