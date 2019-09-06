Париж, , 20:40 — REGNUM Во Франции проходит абсурдный судебный процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности своим криком. Об этом сегодня, 6 сентября, пишут французские СМИ..

Напомним, что на петуха Мориса подали в суд соседи, которым домашняя птица мешала спать по утрам своим криком.

Адвокат истцов требовал компенсацию в тысячу евро. Истцы утверждали, что эти средства будут пересланы на помощь морякам, погибшим в море.

В итоге суд встал на сторону петуха и его законного представителя. Они получили тысячу евро в качестве компенсации. Суд постановил, что Морис может кукарекать когда захочет.