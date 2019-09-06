Киев, , 20:33 — REGNUM Украинские власти пытаются вычеркнуть из обменных списков гражданина Российской Федерации Руслана Гаджиева. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин..

По его словам, в пункт сбора лиц, которые будут обменены на украинских граждан, находящихся в заключении в России, не был доставлен один из находящихся в украинских тюрьмах граждан России — Руслан Гаджиев.

«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть», — сообщил Рыбин.

Позднее Рыбин сообщил, что, по неподтвержденным данным, Гаджиев был вычеркнут из списков на обмен украинской стороной.

Известно, что в рамках подготовки к обмену он был вынужден признать свою вину и получил 15 лет тюрьмы. Гаджиев должен был быть помилован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что вопрос об одновременном освобождении граждан России и Украины будет решен в ближайшее время. Для этого во Владивосток к Путину прилетал украинский политик Виктор Медведчук.