Ульяновск, , 20:19 — REGNUM Ульяновск 8 сентября отметит 371-ую годовщину со дня основания областного центра. В этот день в парках и скверах всех районов города пройдут праздничные мероприятия, главные события состоятся в центре столицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора..

Основные мероприятия начнутся с гала-концерта городского фестиваля творчества «Весна на Заречной улице». Выступят государственный ансамбль песни и танца «Волга», хореографический коллектив «Dance Avenue», сборная по художественной гимнастике и спортивный клуб «Грация». Откроется IX Международная ассамблея художников «Пластовская осень», в рамках которой пройдёт серия крупных мероприятий с участием зарубежных мастеров кисти.

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Впервые с утра до вечера на улице Ленина (бывшей Московской) пройдёт городской туристический фестиваль «Праздник на Московской».

Также в программе — концерт живой музыки «Рояль и классическая музыка», будут организованы творческие площадки и тематические шатры, спортивные занятия, пройдёт ретро-дискотека, различные фестивали. В сквере за памятником В.И. Ленина будет организована дискотека от «Ночной мэрии».

Кроме того, в течение дня будет организована работа творческих площадок, желающие могут прочитать произведения писателей и поэтов Симбирского края, принять участие в мастер-классах и посетить концерты. Праздничные программы пройдут в городских парках и скверах всех районов.

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