Москва, , 19:54 — REGNUM Вход и выход на ряде станций Московского метрополитена может быть ограничен в субботу, 7 сентября, в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню города. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter..

«В День города по просьбе полиции на станциях метро, прилегающих к местам празднования, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена рекомендовали пассажирам заранее приобретать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после окончания праздника.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города