Кемерово, , 19:42 — REGNUM Первый «казачий» класс создан в Карагайлинской основной общеобразовательной школе Прокопьевского района Кемеровской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM..

Специализированный класс стал продолжением работы клуба духовно-патриотического наследия «Казачья доблесть», основанного в 2014 году.

В клубе, который во внеурочное время посещают 88 ученика, изучают основы фланкировки казачьей шашкой и рукопашного боя, обычаи казачьего быта. Среди педагогов школы есть и потомственные казаки.