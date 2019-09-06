Москва, , 19:41 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила что она желает здоровья всем тем, кто ее критикует и недоволен её работой на посту главы Центроизбиркома. Соответствующее заявление она сделала в интервью журналистам сегодня, 6 сентября..

Элла Памфилова (справа) Cikrf.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным полиции, на Эллу Памфилову было совершено нападение в её доме.

По словам самой Памфиловой, некий молодой мужчина в маске и перчатках ворвался в её дом и несколько раз ударил электрошокером, но Памфиловой удалось оказать ему отпор.

Расследование нападения на Памфилову находится на особом контроле у Следственного комитета и министерства внутренних дел.

Памфилова сказала, что никому не желает пережить подобную ситуацию и всем своим оппонентам желает здоровья и благополучия.

«Пережить такие ситуации я никому не желаю в любом случае. Здесь в больше степени даже не физически, а чисто психоэмоционально. Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим — я вам ничего подобного не желаю», — сказала глава Центризбиркома.

Нападавшего ищут.