Кемерово, , 19:37 — REGNUM Кузбасс получит новые школьные автобусы и машины скорой медицинской помощи. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России..

В регион поступит 33 школьных автобуса и 16 автомобилей скорой помощи, из которых 14 — с полным комплектом необходимого медоборудования и два — реанимобиля.

Как уточнили в администрации региона, за последние три года в кузбасский автопарк пополнился 172 единицами школьного транспорта. А в прошлом году региону было выделено 34 новых автомобиля скорой помощи.