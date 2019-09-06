Жуковка, , 19:25 — REGNUM Родителей учащихся одной из школ города Жуковка Брянской области призвали подготовить детей к православному обряду освящения в связи с началом нового учебного года. Об этом 6 сентября сообщил один из родителей на портале Picabu..

Пользователь под ником Pron010 опубликовал фото дневника своего ребёнка, в который была вложена записка следующего содержания:

«Уважаемые родители! 6 сентября в 9.30 будет проходить освещение учеников нашей школы на новый учебный год. Девочкам иметь при себе платочки» (оригинальная орфография сохранена — ИА REGNUM).

По утверждению автора, согласия родителей на проведение обряда никто не спрашивал. В связи с этим мужчина обратился в региональный департамент образования с просьбой проверить законность инициативы.

Завуч лицея №1 города Жуковка Виктория Пранова подтвердила данную информацию радиостанции «Говорит Москва». При этом она подчеркнула, что родители были заранее предупреждены о визите священнослужителя на педагогическом совете, а участие в обряде принимали только желающие.

«Насилия у нас здесь нет. Кто-то оставался в классах, кто-то стоял в сторонке. Не подходили близко. Обычно это не православные люди», — отметила Пранова.

Она добавила, что представителей других религий приглашать в учебное учреждение не планируется.