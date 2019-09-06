Новосибирск, , 19:17 — REGNUM Из Новосибирского государственного академического театра оперы и балета уволили солиста Владимира Огнева. Сам артист считает, что это связано с его постом в Facebook, в котором он критиковал руководство театра.>

Владимир Огнев рассказал «НГС Новостям», что уволили его в связи с прекращением трудового договора, который просто не продлили, как это делали раньше. Певец отметил, что 18 декабря 2018 года гендиректор театра Ара Карапетян вызвал его к себе и показал на его странице в социальной сети критический пост в адрес руководства.

«В одном из постов я в сердцах написал, что из государственного театра сделали частную лавочку. Видимо, руководством это было воспринято на свой счёт, и вот сейчас это вспомнили», — сказал Огнев.

Он отметил, что, скорее всего, не будет добиваться «восстановления справедливости».

Генеральный директор театра Ара Карапетян не смог дать «никаких комментариев на эту тему» и попросил перезвонить через неделю.