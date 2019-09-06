Москва, , 18:52 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова описала внешность напавшего на нее злоумышленника. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 6 сентября, в эфире телеканала «Россия 24»..

По словам Памфиловой, нападавший был в перчатках и маске. По мнению главы ЦИК, он был молод. Памфилова отметила, что её вторжение незнакомца повергло в шок.

«Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий», — сказала Памфилова.

Памфилова рассказала, что обычно просыпается ночью, чтобы впустить в дом кошку, которая по ночам часто бегает по участку и ловит мышей.

Когда глава ЦИК пошл к входу, у электрощитка она увидела чью-то тень. Когда злоумышленник увидел Памфилову, он вынул что-то из сумки.

Памфилова утверждает, что нападавший «раз десять-пятнадцать» пытался ткнуть в нее электрошокером.

«У меня следы такие серьезные есть, но, видимо, <…> попал в то место, которое, наверное, не так сильно (уязвимо — ИА REGNUM)», — рассказывает глава ЦИК.

По её словам, от ударов электрошокером у нее остались царапины и синяки, а также обожженное место.

Информацию о нападении она якобы не собиралась обнародовать, однако официальные ведомства сделали заявления.