Москва, , 18:47 — REGNUM Компания «Мезыбь», тесно связанная с Русской Православной Церковью, получила официальное разрешение на производство вин обычных и игристых вин, не имеющих отношения к напиткам, применяемым в церковных обрядах, сообщает 6 сентября Интерфакс..

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, речь не идёт о массовом производстве алкогольной продукции.

«Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — цитирует Волкова агентство.

Отмечается, что ООО «Мезыбь» на 66,77% принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, а на 33,33% принадлежит предприятию «Софрино», производящему продукцию, применяемую в богослужениях и отправлении церковных обрядов.

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