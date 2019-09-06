Москва, 6 сентября 2019, 18:17 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не будет просить себе государственной охраны после инцидента, связанного с нападением на нее в её доме. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 6 сентября.
Напомним, что, по данным полиции, неизвестный минувшей ночью проник в дом Эллы Памфилдовой и несколько раз ударил её электрошокером.
Сама Памфилова утверждает, что отбивалась от нападавшего стулом и громкими криками. Под натиском главы ЦИК злоумышленник ретировался.
Журналисты спросили Памфилову, будет ли она просить себе охрану после данного инцидента.
«Я не вижу смысла, у меня никогда не было (охраны — ИА REGNUM)», — сказала Памфилова.