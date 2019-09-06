Красновишерск, Пермский край, , 18:07 — REGNUM В городе Красновишерске Пермского края осуждён бывший глава муниципального бюджетного учреждения. Он признан виновным в присвоении бюджетных средств, сообщает краевое управление СКР.

Суд выяснил, что 36-летний подсудимый в июле 2014-го — декабре 2017 годах похитил больше 211 тыс. рублей, незаконно начисляя себе премии. Под суд он попал по части 3 статьи 160 УК России.

Ему грозило вплоть до шести лет колонии. Но суд ограничился тем, что запретил ему в течение двух лет занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные должности в органах госвласти и местного самоуправления. Судебный акт уже вступил в силу.