Ташкент, , 18:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам обеспечения населения чистой питьевой водой, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе мероприятия отмечалось, что уровень централизованного обеспечения чистой питьевой водой по стране составляет 68%, а в Каракалпакии этот показатель — 52%, в Бухарской области — 53%, в Кашкадарье и Сурхандарье — 54%, в Хорезмской области — 56%.

Отмечалось, что рентабельность предприятий водоснабжения в Ташкенте составляет 7%, в Андижанской и Кашкадарьинской областях — 6%, в Навоийской области — 3%.

«В аварийном состоянии находятся 27 тысяч километров или 38% водопроводных сетей, вышли из строя 2 тысячи или 20% насосов. Лишь в 79 городах страны (57%) имеются системы канализации, 23% которых нуждается в ремонте», говорится в сообщении.

Президентом подвергнуто критике отсутствие систем учета в 85% сооружений производства и доставки питьевой воды.

«Тот факт, что счетчиками обеспечены всего 44% потребителей воды — 1 миллион 425 тысяч домовладений из 3 миллионов 280 тысяч свидетельствует о низкой эффективности проводимой в сфере работы», говорится в сообщении.

«Глава государства указал на необходимость кардинального ускорения работы для решения этих и подобных проблем. По расчетам для того, чтобы довести показатель водоснабжения до 98% в городах и 85% в селах, показатель обеспеченности канализацией до 31% к 2030 году, потребуется 4,5 миллиарда долларов», отмечает пресс-служба.

На совещании было указано на необходимость формировать тарифы на основе требований свободного рынка, так как с 1 января 2020 года тарифы будут определяться с учетом полного покрытия себестоимости услуг и расходов на модернизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 33-миллионном Узбекистане только 13,5 миллиона граждан страны подключены к центральному внутридомовому водоснабжению, при этом 7 миллионов (22% населения) обслуживаются уличными колонками, 8 миллионов (25%) вынуждены пользоваться альтернативными источниками водоснабжения, включая родники, реки, колодцы и другое, 3,3 миллиона (10,3%) зависят от привозной воды, доставляемой специальной техникой.