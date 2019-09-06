Ульяновск, , 17:44 — REGNUM В Ульяновской области стартовала декада семейного общения, в рамках которой запланировано около 500 мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Тематические акции будут проходить в регионе до 14 сентября. Ключевые события пройдут 13 и 14 сентября, в эти дни в области состоится фестиваль семейных традиций.

Кроме того, запланированы спортивные соревнования, квест-игры, обучающие семинары и тренинги для родителей по развитию предпринимательства и созданию бизнес-проектов в рамках госпрограмм, творческие вечера, а также торжественные мероприятия по чествованию лучших семей, матерей, отцов районов. Будут организованы выставки по семейным реликвиям и социальным контрактам. Помимо этого, во всех органах социальной защиты работают «горячие линии» по вопросам социальной поддержки, реализации сертификата «Семья» и заключению соцконтрактов.

«14 сентября дадут официальный старт ежегодной акции «Роди патриота в День России». Она пройдет в 15 раз», — напоминают региональные власти.

Всего запланировано порядка 500 тематических мероприятий. Декада семейного общения проводится с целью пропаганды «семейных ценностей, популяризации законного брака, материнства и отцовства».