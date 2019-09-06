Архангельск, , 17:41 — REGNUM В Архангельской области многодетным семьям, отказавшимся от получения земельного участка, начали выплачивать деньги. В первой очереди на получение денег оказались сотни семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Илларион Прянишников. Дети на плетне. («Воробьи»). 1883

Возможность получить вместо земельного участка выплату в размере 210 тысяч рублей у многодетных семей нашей области появилась в этом году — соответствующее решение принято правительством региона и утверждено областным Собранием депутатов.

Отметим, что это целевая выплата, она не может быть потрачена ни на что другое: нельзя приобрести другой участок, мебель, сделать ремонт. Ее можно внести в счет ипотеки, использовать для начала или продолжения строительства индивидуального жилого дома или кооперативной квартиры.

Сейчас подавать документы на выплату начали те многодетные семьи, которые встали на учет в реестр до 30 сентября 2012 года. Сегодня таких семей в регионе 505.

По словам областного министра труда занятости и социального развития Елены Молчановой, всего в регионе порядка 6,5 тыс. семей претендуют на получение земельного участка.

«И даже если не все они решат заменить его выплатой, это серьезная нагрузка на бюджет области. Поэтому областным законом была предусмотрена поэтапность выплат, и сроки этих этапов определяет правительство Архангельской области», — подчеркнула министр.

Основной причиной отказа многодетных семей от участков является и непригодность для строительства. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава многодетной семьи из Архангельска, власти предлагают участки на болоте, без коммуникаций и без подъездных путей.

«Участок, который предложили нам, находится на болоте, мы не смогли к нему даже пройти. Пока ждем более выгодных предложений. Проблема еще в том, то мы ограничены в выборе участков городской линией — все, что представляет для нас интерес, находится уже за чертой Архангельска. Вложить 210 тысяч в покупку земельного участка нельзя, да и продаваемые по кадастровой стоимости участки стоят дороже», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до предоставления выплат большинство многодетных семей Архангельской области, получив участок, выставляли его не продажу.