пос. Вильва, Горнозаводский район, , 17:31 — REGNUM В Горнозаводском районе Пермского края 54-летняя жительница посёлка Вильва осуждена за угрозы односельчанке и незаконное проникновение в её дом. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Преступление произошло в январе 2019 года. Пьяная гражданка увидела, что дверь дома её односельчанки не заперта, вошла внутрь и угрожала хозяйке ножом. После обещания взывать полицию она покинула чужой дом.

Суд назначил ей 380 часов обязательных работ. Места работ определят органы местного самоуправления совместно с уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор гражданке уже вступил в законную силу.