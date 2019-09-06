Москва, , 17:22 — REGNUM Высокая пожароопасность ожидается в Московской области в период с 7 по 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7−9 сентября по Московской области местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан ограничить выходы на природу и быть осторожными с огнём. Запрещается разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, а также на участках повреждённого леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

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