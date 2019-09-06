Ульяновск, , 17:21 — REGNUM В Ульяновске открывают новый памятник. Он будет посвящён подвигам шофёров и появится в Заволжском районе областного центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

8 сентября на перекрестке Димитровградского шоссе и улицы Шоферов состоится открытие памятника «Подвигам шоферов всех поколений». Мероприятие приурочено к 371-й годовщине основания Симбирска-Ульяновска.

Ранее отмечалось, что памятник будет представлять грузовой автомобиль и его установят в память о шофёрах патронного завода, героически погибших в годы Гражданской войны. Напомним, в сентябре 1918 года белогвардейцы заняли левобережную часть Ульяновска, где располагался патронный завод. Чтобы снаряды не достались врагу, рабочие завода приняли частично демонтировать оборудования и переправить его на правый берег. Часть станков вывезли на машинах шофёры Григорий Давыдов, Феликс Замовский и Григорий Кокарев, но парома на Волге они увидели и спрятали груз, затем попали в плен и были расстреляны. В их честь названа улица Шоферов.

Также памятник будет посвящён всем шофёрам, погибшим в Великой Отечественной войны и других вооружённых конфликтах.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2019 года в Ульяновске открыли две мемориальные доски в честь Героя России, подполковника спецназа «Вымпел» Дмитрия Разумовского, который погиб от пуль террористов в 2004 году, спасая детей и защищая своих товарищей. В Ульяновске в рамках декады «Мы помним Беслан» открылись две мемориальные доски: одну смонтировали на фасаде гимназии №1, где он учился, другую — на здании спорткомплекса «Автомобилист», где земляк-герой занимался в секции бокса.

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Напомним, в августе 2019 года в Ульяновске появился памятный знак российскому авиаконструктору Виктору Толмачеву, который является одним из главных создателей самолёта «Руслан».

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