Севастополь, , 17:19 — REGNUM В Севастополе перезахоронят недавно обнаруженные останки воинов, павших в годы Крымской войны, на Братском кладбище. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

«Останки обнаружили при проведении строительных работ в районе Исторического бульвара и при реконструкции других культурных объектов города. По найденным частям одежды, вещей и вооружения было установлено, что это останки сестры милосердия и 37 русских воинов», — сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Перезахоронение пройдёт с воинскими почестями и оружейным салютом 9 сентября на мемориале в честь погибших в Первую оборону Севастополя 1854−1855 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем раньше в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной Армии.

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