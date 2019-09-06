Севастополь, 6 сентября 2019, 17:19 — REGNUM В Севастополе перезахоронят недавно обнаруженные останки воинов, павших в годы Крымской войны, на Братском кладбище. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.
Перезахоронение пройдёт с воинскими почестями и оружейным салютом 9 сентября на мемориале в честь погибших в Первую оборону Севастополя 1854−1855 годов.
Как сообщало ИА REGNUM, месяцем раньше в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной Армии.
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