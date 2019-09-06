Герой России, командир рейса Airbus 321 Дамир Юсупов не перешёл в иностранную авиакомпанию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика «Уральские авиалинии», сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM В пресс-ведомстве пояснили, что Юсупову не предлагала трудоустройство ни одна из действующих авиакомпаний, включая зарубежные. Сообщения о переходе являются недостоверными, пилот не собирается менять место работы, подчеркнули представители авиаперевозчика.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Дамир Юсупов может уйти работать в авиакомпанию Emirates Airlines. Лётчик и весь экипаж рейса А321 прославились после героической посадки самолёта А321 в Подмосковье.

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