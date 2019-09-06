Грозный, , 16:58 — REGNUM В Чеченской Республике сегодня, 6 сентября, отмечают День гражданского согласия и единения. Он учрежден в 2002 году указом первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Поздравляя с праздником жителей республики, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что он является символом единения народов республики.

В своем поздравлении чеченский лидер отметил, что за 17 лет, с момента принятия решения о данном празднике, республика, разрушенная за годы борьбы с международными террористами, претерпела значительные изменения. В настоящее время, по словам Кадырова, Чечня стала одним из самых спокойных и безопасных регионов.

«Люди обрели свое национальное достоинство, считают себя гражданами единой и сильной России. В этом залог дальнейшего успешного развития Отчизны. Мы всегда будем беречь и укреплять наше единство», — заявил Кадыров в своем поздравлении.

Как отметил заслуженный деятель науки ЧР, доктор исторических наук, профессор Лейчий Гарсаев, то, что национальные лидеры Чечни учредили этот праздник, заслуживает большого уважения. Он помог спасти нацию от больших потерь, вернуть народы к согласию и примирению, заявил ученый в интервью ИА «Грозный-информ».

По словам Гарсаева, это позволило возвратить в Чечню более 220 тыс. вынужденных переселенцев, предотвратить нерешенные вопросы так называемой кровной мести, когда «в состоянии вражды находились около тысячи семей, которые примирились благодаря мудрым действиям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова».