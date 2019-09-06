Ивангород, Ленинградская область, , 16:58 — REGNUM Канал контрабанды наркотиков из Евросоюза в Россию перекрыли сотрудники ФСБ и МВД России на границе с Эстонией в Ленинградской области. Задержан мужчина, ввозивший в нашу страну крупную партию наркотиков.

Как сообщила 6 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк, после пересечения государственной границы РФ в пункте пропуска Ивангород был остановлен автомобиль марки «Кадиллак» под управлением 46-летнего жителя Санкт-Петербурга.

У правоохранителей имелась оперативная информация и основания для подозрений.

«При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем, общей массой около 63 килограммов», — отметила Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ — контрабанда наркотиков в крупном размере.

Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.