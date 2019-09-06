Калуга, , 17:01 — REGNUM В Калуге продолжается реконструкция детской поликлиники на улице Молодежная — в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение». Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2019 года, а в первом квартале 2020 года детская поликлиника примет первых пациентов, сообщили 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения области.

Из областного бюджета также осуществляется финансирование разработки проектной документации строительства детско-взрослой поликлиники на калужском Правобережье и лечебно-диагностического корпуса. В дальнейшем этот и другие объекты будут предложены для включения в федеральную адресную инвестиционную программу. Кроме этого из областного бюджета выделены средства на разработку проектной документации реконструкции Детской областной клинической больницы.

Обеспечение оптимальной доступности и повышение качества первичной медицинской помощи — стратегические задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Учитывая их особую значимость, 2019 год губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым объявлен в регионе Годом здравоохранения.