Астрахань, , 16:52 — REGNUM В Астрахани 6 сентября состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, лётчика Ивана Кузнецова. Как сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ, её установили на здании регионального отделения ДОСААФ России.

Генерал-лейтенант Кузнецов имел непосредственное отношение к ДОСААФ — на пенсии он возглавлял областное отделение. В годы Великой Отечественной войны летчик-истребитель совершил 219 боевых вылетов, принял участие в 59 воздушных боях, сбив восемь вражеских самолетов лично и ещё два — в составе группы. О подвигах астраханца общественники рассказали курсантам Суворовского училища, студентам и школьникам.

Общественники провели урок мужества и чести «Славы героев достойны», посвященный годовщине окончания Великой Отечественной войны. На уроке мужества присутствовали ветераны боевых действий, каждого из которых наградили общественными наградами Российского союза ветеранов.