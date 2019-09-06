Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Чкаловский район Екатеринбурга стал первым по объёмам выполненных работ по благоустройству в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в пресс-службе екатеринбургской теплосетевой компании.

В районе благоустроили 274 участка после сдачи теплосетей по итогу осенне-зимней и летней ремонтных кампаний. Вторым районом стал Октябрьский с 234 участками, третьим — Кировский (191), четвертым — Орджоникидзевский (173). В нижней тройке — Железнодорожный район (162), Верх-Исетский (146) и Ленинский (139 участков).

В компании уточняют, что восстановление территорий ещё продолжается.

Напомним, после сезонных ремонтных кампаний с осени 2018 года в Екатеринбурге благоустроили 1 тысячу 608 объектов улично-дорожной сети. На восстановление ушло 86 млн рублей.

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